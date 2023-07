Galleria Toledo, 29 titoli da Baliani a Bucci

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Ventinove titoli, un percorso di contemporaneità che riannoda i fili con la grande stagione della ricerca in Italia: è il cartellone 23/23 della Galleria Toledo di Laura Angiulli, 'cantiere' attivo da oltre 30 anni nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Con la direttrice artistica saranno protagonisti in palcoscenico Marco Baliani (due titoli a dicembre, "Kohlhaas" e "Corpo Eretico"), Danio Manfredini ("Divine", ispirato a Genet, a marzo), Elena Bucci (su Oriana Fallaci e Panagulis, a febbraio), Andrea Adriatico, Marco Isidori, Michele Sinisi, Massimo Luconi, Eleonora Danco, i Biancofango, I Raffaello Sanzio, Andrea Tidona, Andrea Kaemmerle, Peppe Lanzetta, ma anche giovani esperienze. "Un cartellone importante, anche oneroso, che immediatamente restituisce nell'impegno la leggermente migliorata attenzione concessa dal MIC" sottolinea Angiulli presentando anche la rassegna cinematografica Europa 60 - con il patrocinio della scuola di Cinema dell'Accademia di Belle Arti di Napoli - che offrirà nell'autunno la proiezione in pellicola di 10 grandi film. Galleria Toledo si conferma il teatro dei giovani e delle scuole (sezione condotta da Alessandra D'Elia): nell'ultima stagione sono state realizzate 136 ore di laboratorio con l'adesione di 7 scuole, e tante recite del "cantiere Shakespeare".

"Quest'anno, accanto alle riproposta del classicissimo Mercante e al recentissimo "Amleto", si programma il nuovo allestimento di "Molto rumore per nulla", su mio adattamento e regia - dice Angiulli - si aggiungano la messinscena suggerita dall'opera di Calvino con adattamento e regia di Alessandra D'Elia e "I cioccolatini di Olga" da Philip Roth". Infine tanta musica (responsabile Lorenza Pensato) e cinema (affidato a Lavinia D'Elia) con la rassegna Doppio Sogno nella sezione di Villa Pignatelli, dal 10 luglio. Primo spettacolo il 29 settembre "I Fiori di Moro" regia di Mario Autore. Direzione organizzativa di Rosario Squillace. (ANSA).