Con droga a pochi passi da scuola e caserma Cc, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio un 63enne del Vomero arrestato dai Carabinieri in Piazza Quattro Giornate. I militari del nucleo operativo del Vomero lo hanno individuato mentre era poco distante proprio dalla caserma vomerese e dal liceo Classico Pansini. Non ha fatto in tempo a fuggire. Addosso e nella sua abitazione nascondeva 37 grammi di hashish, 25 di marijuana e un bilancino di precisione. A finire in manette, Massimo Malesci, già noto alle forze dell'ordine. (ANSA).