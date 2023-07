Beni confiscati, al Jambo mostra sui 25 anni di Agrorinasce

(ANSA) - CASERTA, 06 LUG - Si inaugura domani 7 luglio al Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta (ore 9.30), struttura confiscata al clan dei Casalesi e gestita da un amministratore giudiziario, la mostra su "La storia di 25 anni di attività di Agrorinasce nella valorizzazione dei beni confiscati". Un evento che sarà l'occasione per raccontare il percorso di rivalorizzazione dei beni sottratti ai clan e riflettere sull'azione di recupero e riconversione dei beni confiscati che Agrorinasce - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio - persegue da 25 anni, durante i quali ha amministrato nel Casertano circa 200 beni confiscati ed è attualmente impegnata nel grande progetto di recupero e valorizzazione de 'La Balzana', il bene confiscato alla camorra più grande d'Italia, sito a Santa Maria La Fossa, e destinato a diventare il Parco AgroAlimentare dei prodotti tipici della Campania.

"Sono ormai 25 anni - afferma l'Amministratore Delegato dI Agrorinasce Giovanni Allucci - che operiamo in questo territorio con risultati importanti. Ci è sembrato opportuno commemorare questo traguardo con una mostra itinerante che racconti il lavoro che stiamo svolgendo in modo da farlo conoscere anche ai cittadini. In maniera simbolica abbiamo deciso di iniziare con il Jambo, anch'esso confiscato alla camorra per poi proseguire dopo l'estate nelle scuole e in altri luoghi di aggregazione".

Per l'amministratore giudiziario del Centro Commerciale Jambo, Luigi Moscato, "non vi è migliore sede per raccontare i 25 anni di Agrorinasce. La storia del Jambo dimostra quanto sia importante l'attenzione rivolta al sistema di gestione delle aziende confiscate, il cui obiettivo è garantire la continuità produttiva e assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali". Oltre alla mostra si terrà un convegno cui parteciperanno ospiti come Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, l'assessore regionale alla Sicurezza, Mario Morcone, il direttore generale dell'Agenzia per i beni confiscati Bruno Corda, il Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale Riccardo Monaco, la Presidente del CdA Agrorinasce Elena Giordano. (ANSA).