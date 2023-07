Aziende in bancarotta, quattro imprenditori ai domiciliari

(ANSA) - CASERTA, 06 LUG - Quattro imprenditori del Casertano sono finiti agli arresti domiciliari per bancarotta e altri reati fiscali nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Capua, che ha sequestrato agli indagati, tra cui rientra anche un quinto imprenditore, la somma di 5 milioni di euro, ritenuta l'ammontare delle imposte non pagate al fisco.

L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Napoli. Dagli accertamenti realizzati dalle Fiamme Gialle, è emerso che gli imprenditori non avrebbero pagato imposte e contributi previdenziali, avrebbero inoltre sistematicamente spogliato il patrimonio aziendale reimpiegando tali capitali per altre operazioni e portando le società alla bancarotta. (ANSA).