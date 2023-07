Aggredisce due operai, arrestato dai Carabinieri

(ANSA) - ISCHIA, 06 LUG - Due operari al lavoro in un cantiere per la metanizzazione a Casamicciola, in piazza Marina, sono stati aggrediti senza apparente motivo da un 47enne del luogo che li ha feriti entrambi ed è stato poi arrestato.

Vincenzo Rotolo, già noto alle forze dell'ordine, ha prima insultato i due e poi li ha colpiti violentemente con un bastone di legno: uno dei due operai ha subito la frattura di un osso della spalla, l'altro contusioni ed escoriazioni e la prognosi è di 30 giorni per il primo e 3 per l'altro dei due operai.

Rotolo è stato arrestato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ischia che hanno sequestrato la mazza utilizzata. Non è ancora chiaro per quale motivo abbia aggredito i due, sono in corso analisi per verificare se l'uomo abbia agito in stato di ebbrezza.

Il 47enne è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio. (ANSA).