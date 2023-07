Tredicenne in bici travolto da pirata della strada in Irpinia

(ANSA)- AVELLINO, 5 LUG- Paura e apprensione a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove nel pomeriggio di oggi un ragazzo di 13 anni in bicicletta è stato investito in via Marconi.

L'autore dell'investimento, un uomo alla guida di uno scooter, non si è fermato a prestare soccorso e viene attivamente ricercato dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale anche con l'ausilio delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. Le condizioni del ragazzino, trasferito in ospedale ad Avellino, non sarebbero preoccupanti.

Ha riportato la frattura del polso destra e ferite alla bocca e ai denti. Il bambino è il figlio più piccolo di una famiglia di profughi siriani, convertitasi al cristianesimo, adottata anni fa al suo arrivo in Irpinia dalla comunità benedettina del santuario mariano di Montevergine. Il padrino di battesimo del piccolo Jabra, questo il suo nome, è stato il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio. (ANSA)