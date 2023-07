Spacciava cocaina, hashish e crack: pusher arrestato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Ottantattre grammi di cocaina, 77 di hashish e 24 di crack, tutto confezionato in dosi saldate a caldo, pronte per lo smercio: offriva ai suoi clienti un'ampia varietà di sostanze stupefacenti Giuseppe Ceci, 38enne del quartiere Pianura di Napoli già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. In tasca aveva anche 145 euro in contanti, ritenuti provento illecito e un bilancino di precisione. Il 38enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).