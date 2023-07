Seggiovia Anacapri vietata ai disabili, interviene l'Ansfisa

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali interviene sul caso della fruibilità per persone disabili della seggiovia monoposto Anacapri-Monte Solaro, questione sollevata dal cittadino anacaprese Christian Durso già noto per altre battaglie a favore dell'accessibilità.

Rendere la seggiovia fruibile a chi deve spostarsi in carrozzella richiederebbe un progetto di adeguamento tecnico, ma la Città metropolitana di Napoli, ente concedente, ha chiesto al concessionario e all'esercente con una nota del 30 giugno - spiega l'Ansfisa - "di comunicare, nelle more dei lavori di adeguamento, quali soluzioni alternative intendono adottare per assicurare l'utilizzazione dei suddetti spazi da chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta capacità motoria".

L'Agenzia per la sicurezza, in una comunicazione inviata a Durso, assicura "di seguire da vicino la vicenda e di accelerare, per quanto possibile, nel rispetto delle norme per la sicurezza degli utenti, la supervisione del piano di adeguamento per il trasporto delle persone con difficoltà di tipo motorio, di competenza di questa Amministrazione". (ANSA).