Sanità: il camper Asl Avellino per screening oncologici

(ANSA) - AVELLINO, 05 LUG - Ripartono i camper della Asl di Avellino per lo screening della mammella e del collo dell'utero.

Prima tappa domenica 9 luglio a Montella. La Asl diretta da Mario Ferrante, insieme all'associazione Amdos e al comune altirpino, ha programmato una intera giornata dedicata alla prevenzione oncologica. In mattinata, senza prenotazione, si potrà accedere direttamente al Camper della Asl per lo screening gratuito della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni e del collo dell'utero per le donne dai 25 ai 64 anni. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20:30, prenotando tramite Amdos, sarà possibile effettuare visita senologiche. (ANSA).