Polizia: Napoli, neoquestore Agricola rende omaggio ai caduti

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, nel primo giorno di lavoro alla questura partenopea, ha deposto una corona di fiori al il Sacrario in onore dei caduti della Polizia di Stato, presso l'ingresso della questura di via Diaz. Una breve cerimonia per rendere omaggio ai caduti della polizia. Agricola, proveniente dalla questura di Catanzaro, succede nella guida degli agenti napoletani ad Alessandro Giuliano che assumerà la responsabilità della Direzione centrale anticrimine, a Roma. (ANSA).