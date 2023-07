A 12 anni sorpreso con coltello mentre gioca con amici

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Stava scherzando con gli amici stringendo tra le mani un coltello di circa15 centimetri. Un ragazzo di 12 anni è stato sorpreso dai carabinieri a largo Berlinguer a Napoli. Il 12enne ha detto che stava giocando con gli amici. Il coltello è stato sequestrato mentre il ragazzo è stato riaffidato ai genitori.

A Marano i carabinieri hanno sorpreso un 42enne in strada con uno sfollagente di metallo e un coltello di circa 10 centimetri: è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Stessa sorte per un 24enne di Castellammare di Stabia che, addosso, nascondeva un tirapugni in acciaio.

A Cimitile, infine, i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Nola su richiesta della locale procura a carico di un 24enne incensurato del posto.

Il giovane è gravemente indiziato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Secondo quanto documentato dai Carabinieri, coordinati dalla procura della repubblica di Nola, il 24enne, lo scorso 8 maggio, avrebbe colpito con un coltello e per futili motivi un 20enne di Cimitile e altri due giovani del posto. (ANSA).