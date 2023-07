'Vulcano Buono', luglio tra musica e divertimento con LDA e Peppe Iodice

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Luglio in musica, divertimento ed eventi per il "Vulcano Buono" di Nola, che avvia il progetto di rilancio grazie al supporto dei partner finanziari Dea Capital e AMCO, con l'inizio dell'attività programmata all'amministratore delegato Francesco Furino.

Definito il calendario degli appuntamenti del mese di luglio.

Dopo il successo di "Live@Vulcano" con le performance di Yung Snapp, Coco, Lele Blade e Enzo Dong nella piazza "Eutòpia", giovedì 6 partono i saldi negli oltre 140 punti vendita presenti nella galleria e andranno avanti per due mesi.

Due giorni dopo, sabato 8 luglio, gli ospiti del Vulcano Buono potranno assistere agli spettacoli itineranti di "Festivart", in programma dalle 17 alle 23.

Il 9 luglio sarà dedicato ai più piccoli con la Domenica dei Bambini al Vulcano Buono by "In giro per la Campania", dalle 18 alle 21.

Il 15 luglio in programma il concerto di Luca D'Alessio, in arte LDA. L'artista proporrà i brani del suo primo album, "Quello che fa bene", pubblicato da Columbia Records e Sony Music. Sarà possibile assistere gratuitamente al concerto nell'Arena containers con inizio previsto alle 21.

Per due intere giornate, il 22 e il 23 luglio ci si potrà cimentare in Italia Gioca, con "Partenolad", ovvero i più noti Giochi senza frontiere. Un'iniziativa che mette in competizione a distanza numeorsi comuni italiani.

Il 29 luglio arriva il ciclone Peppe Iodice con il suo "Peppy Nights", nella versione "Live Summer Tour". Iodice sarà affiancato dal gruppo che anche quest'anno ha costituto il cast del fortunato programma televisivo, ovvero Francesco Mastandrea (che cura anche la regia), Decibel Bellini e Francesco Propcopio. Scritto con Marco Critelli e Francesco Burzo, lo spettacolo sarà a pagamento con solo posti a sedere e biglietti acquistabili sul circuito Ticketone". (ANSA).