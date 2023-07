Vigili del fuoco salvano cuccioli abbandonati

(ANSA) - AVELLINO, 04 LUG - Abbandonati in una scarpata dalla quale non riuscivano a risalire, sono stati salvati dai Vigili del Fuoco. Una squadra del Distaccamento di Grottaminarda (Avellino) nel pomeriggio è intervenuta a Mirabella Eclano in via Fontanelle e ha tratto in salvo due cuccioli meticci che sono stati affidati ai medici del servizio veterinario della Asl. I cuccioli stanno bene e sono in attesa di adozione.

