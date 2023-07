Viaggio tra le stelle di cento bambini alla Città della Scienza

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - "Un viaggio tra le stelle": è quello che ha visto protagonisti oltre cento bambini, ospiti della Città della Scienza di Napoli, che si sono immersi nei segreti dello spazio con una guida d'eccezione, l'astronauta Roberto Vittori.

La giornata di divulgazione scientifica, organizzata da Iliad in collaborazione con l'associazione Il Cielo Itinerante e la stessa Città della Scienza, ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da diverse parti d'Italia che vivono in contesti socioeconomico disagiati. I bambini hanno potuto conoscere e approfondire i segreti dello spazio grazie ad attività dedicate, visite al planetario e, soprattutto, l'interazione con l'astronauta dell'Esa Vittori, che ha raccontato la sua esperienza nello spazio.

L'evento, sottolinea Iliad, si inserisce in un percorso strutturato, avviato già nel 2022 con Il Cielo Itinerante in cui sono stati raggiunti più di 450 bambini: l'obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo e l'insegnamento delle discipline scientifico-tecnologiche, combattendo le disuguaglianze sociali attraverso percorsi educativi e di formazione per i più giovani.

"Prosegue l'impegno di Iliad nel creare un futuro più inclusivo contribuendo all'abbattimento delle barriere e delle disuguaglianze educative", commenta Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia. "Oggi, più che mai, è necessario abilitare la crescita del Paese e avvicinare le ragazze e i ragazzi alle materie scientifiche. Iliad investe in modo strutturato nello sviluppo di competenze, continuando a garantire offerte eque e trasparenti e favorendo lo sviluppo delle migliori tecnologie".

Si tratta, insomma, sottolinea la società, di "stimolare i giovani a puntare in alto al di là del contesto socioeconomico di provenienza, sia nel loro percorso professionale, sia a livello personale". (ANSA).