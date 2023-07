Riapre a Capri la Banchinella nel porto di Marina Grande

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Riaprono gli ormeggi alla Banchinella nel porto di Marina Grande, a Capri. Il tenente di vascello Emanuele Colombo, comandante del porto di Capri, constatata la fine dei lavori di messa in sicurezza, ha revocato l'ordinanza del 19 maggio 2023 che interdiceva l'ormeggio al molo 21 a causa di pericoli sia per i natanti che per l'incolumità pubblica per la formazione di una cavità erosiva sul molo di testata.

Gli inerventi, di cui si sono fatti carico le compagnie che ormeggiano in quell'area, sono stati celeri, tenuto conto del carico di passeggeri, auto ed autocarri che la banchinella sopporta da tempo. La nuova ordinanza della Capitaneria ripristina la possibilità di ormeggio ed attracco, essendo ormai superati i problemi che imponevano la chiusura del molo 21 (la banchinella). Abrogate, conseguentemente, le ordinanze di maggio e di giugno che vietavano l'ormeggio alla banchinella a navi da traporto merci, traghetti, aliscafi e altri natanti, riaprendo la possibilità di ormeggio già alle navi che arriveranno in serata.

L'ordinanza di riapertura è stata immediatamente inviata a tutti gli enti interessati ed al sindaco di Capri Marino Lembo che ha espresso soddisfazione e gratitudine a tutti gli operatori di Marina Grande, oltre che ai tecnici per la celerità con cui sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza della banchinella.

L'auspicio è ora che l'utilizzo del molo 21 possa servire a eliminare gran parte del caos che si era venuto a creare sul porto avendo a disposizione solo la banchina centrale, dove si era creata una commistione di passeggeri, auto, trasporto bagagli, camion e pendolari. (ANSA).