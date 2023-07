Piantagione di papavero in giardino, arrestati madre e figlio

(ANSA) - AVELLINO, 04 LUG - Una piantagione per produrre sostanze stupefacenti coltivata nel giardino di casa. Madre e figlio, 52 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Nusco, in provincia di Avellino. In giardino sono state trovate e sequestrate 107 piante di papavero da oppio, alcune in fioritura altre già recise e prive delle capsule.

Il marito della donna, assente al momento del blitz dei militari, è stato denunciato a piede libero. Tutti sono indagati per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

