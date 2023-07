Napoli: Pd, debiti rallentano cammino, ma città è sveglia

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - "Possiamo dire che la città si è svegliata nonostante i troppi debiti che rallentano il percorso della città che vorrebbe correre e non camminare". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Gennaro Acampora, nel corso del dibattito sul bilancio di previsione.

Rispetto all'aumento di alcune imposte previste a bilancio, Acampora sottolinea che "si tratta di incrementi importanti che puntano tuttavia a migliorare i servizi ai cittadini napoletani". Nel corso dell'intervento, Acampora si è soffermato sugli interventi avviati nel corso di questo primo anno di consiliatura: "Sono state rifatti 30 km di strade, sono stati avviati investimenti per la riqualificazione dei parchi anche nei quartieri più periferici come Scampia, Ponticelli, Secondigliano, senza dimenticare gli interventi all'ex deposito del Garrittone quale nuovo parcheggio di snodo per l'area nord di Napoli". Affrontando il tema della riscossione, il capogruppo del Pd ha affermato che "abbiamo il dovere di essere al fianco dei cittadini che pagano le tasse intervenendo su chi non contribuisce alla spesa pubblica della città ed è dunque necessario fare di tutto per invertire la tendenza: questa è la sfida per rilanciare Napoli al netto della riduzione delle entrate da parte del Governo nei prossimi anni". In conclusione dal Pd è stato espresso un giudizio "positivo" sul documento contabile. (ANSA).