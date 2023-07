Napoli: Manfredi, problema è l'enorme debito

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - "Il grande problema della città è questo enorme debito e il conseguente piano di rientro sebbene sia aiutato parzialmente dal Patto per Napoli che ci dà circa 150 milioni l'anno, ma noi dobbiamo restituire 750 milioni". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale che oggi discute del bilancio di previsione.

"I numeri che emergono dal bilancio sono molto chiari - ha aggiunto - abbiamo un numero che ci deve far stare sempre sull'allerta perché su 1 miliardo e 600 milioni di spesa corrente, abbiamo circa 750 milioni che servono alla copertura del debito". Una situazione economico finanziaria dell'ente che - secondo il primo cittadino - può migliorare attraverso il miglioramento della riscossione "che libera risorse". In questa direzione è partita dal 1 luglio l'azione di riscossione coattiva affidata a Municipia e l'amministrazione comunale si aspetta "un impatto già sui conti del 2023". "Siamo fiduciosi - ha sottolineato il sindaco - L'investimento per l'aggiornamento delle banche dati e del sistema di notifiche ci aiuterà a riscuotere meglio da chi non ha mai pagato le tasse ma interverremo anche sull'aggiornamento della base imponibile e aumentando la base dei contribuenti entro due, tre anni si potrà anche abbassare la Tari". Dal punto di vista degli investimenti, Manfredi ha evidenziato che in bilancio ci sono 1 miliardo e 200 milioni in più di risorse "reperite dal Pnrr e da qualche altro progetto". (ANSA).