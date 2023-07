Mostra d'Oltremare guarda al futuro, ok intesa con Industrali

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - L'obiettivo è valorizzare la mostra d'Oltre e fare in modo che possa diventare sempre di più un polo attrativo moderno. Le potenzialità ci sono tutte, gli spazi non mancano (al momento è utilizzato solo un terzo del patromonio disponibile) e si fa può fare rete anche con le le altre struttire che sono in zona.

Oggi a Palazzo Partanna, sede dell'Associazione imprenditoriale Unione Industriali Napoli e Mostra d'Oltremare hanno sottoscritto una convenzione che va in tal senso. A firmarla sono stati il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, e il Consigliere Delegato della Mostra d'Oltremare, Maria Caputo.

In base all'intesa la Mostra d'Oltremare collaborerà con Unione Industriali al grande progetto per i 2500 anni della costituzione della città di Napoli, che si celebreranno nel 2025. In vista della ricorrenza, nel prossimo biennio sarà organizzata una serie di eventi, caratterizzati sia dall'approfondimento dei principali periodi storici che hanno segnato la vita della città, sia dalla proiezione verso il futuro della metropoli.

"Noi siamo partiti da una considerazione. Napoli deve far leva su tutte le opportunità che la città - ha spiegato Costanzo Jannotti Pecci - per proseguire in questa azione di rilancio e di recupero". La sfida, a giudizion di Costanzo Jannotti Pecci , è quella di rendere Napoli 'punto centrale' non solo rispetto al Mezzogiorno ma all'intero bacino del Mediterraneo. E in questo quadro, ha proseguito, "la Mostra è un punto di riferimento fondamentale perchè è un complesso tra i più prestigiosi al mondo".

Per Maria Caputo "per la Mostra d'Oltremare, la convenzione con l'Unione Industriali Napoli rappresenta una ulteriore opportunità per aprirci alla città. Mantenendo la programmazione degli eventi storicamente ospitati, l'intesa ci permetterà di ampliare ulteriormente il calendario di appuntamenti tra fiere, convegni, spettacoli, coinvolgendo il mondo delle imprese rappresentato dall'Unione Industriali". (ANSA).