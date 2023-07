"In fila per due" anteprima al Social Word di Vico

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Anteprima sotto le stelle domani per il film "In fila per due" di Bruno De Paola alla presenza del cast durante la quarta serata del Social World Film Festival di Vico Equense diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo. Attesi alle 20.30 nell'Arena Loren in piazza Siani gli attori Andrea Di Maria, Giacomo Rizzo, Benedetto Casillo, Antonella Stefanucci, Adriano Falivene e Brunella Cacciuni protagonisti con Francesca Chillemi di una commedia dai risvolti sociali ambientata a Napoli.

Il film, prodotto da CinemaFiction, racconta di Germano (Andrea Di Maria), trentacinquenne pigro dal futuro lavorativo incerto, che vive una tormentatissima storia d'amore con Sonia (Francesca Chillemi), tanto bella quanto gelosa e possessiva.

Una scossa di terremoto di origine vulcanica, fa scattare il piano di evacuazione che prevede il trasferimento degli abitanti del paese verso un altro Comune gemellato. E il giovane vede l'evacuazione come un'ottima opportunità per allontanarsi dalla fidanzata che lo perseguita.

Ospite della serata anche l'attore e youtuber Guglielmo Scilla in arte Willwoosh, che si racconterà al pubblico intervistato da Roberta Scardola.

In contemporanea all'Arena Fellini del Chiostro della SS.

Trinità e Paradiso il direttore Giuseppe Alessio Nuzzo, introdurrà la proiezione speciale dedicata ai ragazzi del film "Super Mario Bros" di Aaron Horvath e Michael Jelenic.

Il riconoscimento alla carriera quest'anno andrà al premio Oscar Mira Sorvino che sarà ospite il 6 e il 7 luglio, madrina di questa edizione è Margherita Buy che presenzierà al gala di sabato 8 luglio. Ospiti anche i The Jackal (6 luglio), Denise Capezza, Michele Rosiello (7 luglio), Maria Vera Ratti (8 luglio) e Willwoosh (5 luglio).

Il Social World Film Festival è organizzato dalla Città di Vico Equense e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania.

(ANSA).