Detenuto ex 41bis aggredisce agente in carcere dell'Avellinese

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Un agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito all' interno del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ed è stato medicato in ospedale per ferite e contusioni. Lo riferisce la Uilpa. Il detenuto, sottoposto fino ad alcune settimane fa a regime del 41 bis è stato tra i protagonisti, lo scorso anno, di una rivolta in un altro istituto: ha tentato di impadronirsi delle chiavi della sezione aggredendo e strattonato con violenza l'agente che è riuscito a mettersi in salvo. Con una spranga ha poi distrutto il box riservato agli agenti in servizio presso la sezione detentiva.

Tensioni anche nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, l'istituto irpino dove si sperimenta con successo il modello di carcere aperto al lavoro. La Uilpa ha proclamato lo stato di agitazione con astensione degli agenti dalla mensa a partire da oggi. La protesta fa riferimento alla continua assegnazione di detenuti problematici non corrispondenti al regime penitenziario e alla tipologia della casa circondariale e al mancato pagamento del lavoro straordinario. Nei giorni scorsi sono state aperte altre due sezioni lavorative. (ANSA).