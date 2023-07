De Luca pronto a ricorrere al Tar per sblocco Fondi coesione

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Il governo italiano non ha ancora distribuito alle Regioni i fondi di coesione e la Campania è pronta a far ricorso alla magistratura. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca nel corso dell'incontro finalizzato alla presentazione del programma regionale deòl Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027.

Le Regioni dovrebbe essere assegnatarie di oltre 21 miliardi di cui cinque miliardi e seicento milioni di euro alla Campania "ma da oltre un anno c'è il silenzio assoluto".

"E noi contro questo silenzio diniego - ha detto De Luca - faremo ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio".

Questo blocco, ha aggiunto "è una cosa irresponsabile perché in un anno avremmo poturo fare progetti, gare per realizzare le opere con soldi che non arrivano". (ANSA).