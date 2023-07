Baretta, bilancio ci fa guardare con fiducia al futuro

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - "E' un bilancio in movimento ma senza illusioni e senza alcun rilassamento ritengo che possiamo guardare con più fiducia al futuro basti pensare che nel 2022 siamo riusciti a ad avere 53 milioni di euro netti attivi". Lo ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, illustrando al Consiglio lo schema del bilancio di previsione oggi al vaglio dell'assemblea cittadina. Un bilancio che è il primo interamente targato Giunta Manfredi su cui tuttavia - come ha sottolineato Baretta - "pesa anche un passato pesante". Secondo i numeri riferiti, l'amministrazione comunale ogni anno deve riuscire a 'tirare fuori' 730 milioni di euro per pagare i mutui accumulati negli anni scorsi così come deve fare i conti con la mancata riscossione e con l'indebitamento. E proprio sul fronte della riscossione, è partita l'azione affidata alla società esterna specializzata Municipia. "I primi dati - ha detto l'assessore - sono confortanti e ci fanno pensare che già quest'anno i primi milioni possano entrare nelle casse dello Stato. Questo vuol dire che chi non ha pagato fino ad oggi deve sapere che è arrivato il momento di contribuire al bene comune". Tra le azioni previste dall'amministrazione anche il miglioramento della gestione del patrimonio anche attraverso una disponibilità "a cedere gli immobili Erp agli inquilini" così come azioni per il miglioramento dell'igiene cittadina a cui contribuirà anche la realizzazione dell'impianto di compostaggio nell'area orientale della città. Il bilancio apposta 8 milioni di euro da destinare alle Municipalità per gli interventi di manutenzione.

L'assessore Baretta nelle conclusioni ha richiamato tutti affinchè già dal prossimo anno "non si approfitti delle proroghe per la scadenza di approvazione del bilancio di previsione perché fare un bilancio previsionale tra marzo e aprile consente e significa poter fare scelte organizzative e vere una visione per il futuro". (ANSA).