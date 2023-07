A Bagnoli progetto 'Fondazione Campania Welfare' per bambini

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Un'estate di divertimento e formazione per oltre 100 bambini napoletani dai 18 mesi agli 11 anni. E' quanto prevedono i progetti estivi organizzati dalla Fondazione "Campania Welfare" che si svolgono nelle strutture dell'ex base Nato nel quartiere Bagnoli di Napoli. In particolare per i più piccoli (18-36 mesi), è previsto un progetto con attività dalle 8 del mattino fino alle 13 che spaziano dalla manualità alla lettura con una merenda ricreativa, per insegnare loro, attraverso il gioco, l'importanza delle regole. Un progetto, completamente gratuito, che durerà fino al mese di dicembre, che vuole aiutare i bimbi nel loro percorso di crescita, sviluppando la capacità di essere autonomi il più possibile. Boom di domande, invece, per "Estate al Parco", il campo estivo, giunto alla quinta edizione, che si svolge nel verde del parco San Laise: 100 i ragazzi ammessi su 200 domande presentate alla Fondazione "Campania Welfare". Il progetto, in coprogettazione con la cooperativa Parsifal, coinvolge ragazzi che vanno dai 5 agli 11 anni divisi in gruppi da 20 per tre fasce d'età con svariate attività, sempre a titolo gratuito, proposte nelle sei settimane dal 19 giugno al 30 luglio che vanno dal riciclo della plastica, con la creazione di oggetti con un laboratorio creativo, al giardinaggio con la conoscenza delle piante e una mini semina dell'orto passando per musica, teatro, cinema con la componente sportiva rappresentata da basket, calcio a 5, pallavolo senza tralasciare lo spuntino.

"Tutti i servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza - spiega il presidente della Fondazione, Patrizia Stasi - sono in realtà rivolti anche alle famiglie perché all'interno di ogni nucleo familiare si cerca di fornire strumenti, messaggi e modalità educative e ludiche che possono accompagnare i genitori nel difficile compito della crescita dei loro bimbi". "I progetti - le fa eco il direttore generale di Campania Welfare, Gavino Nuzzo - che sposano in pieno i valori della nostra Fondazione, sono rivolti a minori che necessitano di un ulteriore sostegno educativo e di un ambiente stimolante per il loro percorso di crescita". (ANSA).