Ucciso di botte: corteo funebre con il gonfalone del Comune

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 03 LUG - Alcune centinaia di persone stanno partecipando al corteo funebre, a Pomigliano d'Arco (Napoli), di Akwasi Adofo Friederick, il 43enne di origini ghanesi ucciso a botte lo scorso 19 giugno da due 16enni ora accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e crudeltà. Il sindaco Lello Russo segue il carro funebre che è preceduto dal gonfalone del Comune. Molti i negozianti che hanno deciso di abbassare le saracinesche nonostante non sia stato proclamato il lutto cittadino. Il corteo è diretto in via Imbriani, dove l'amministrazione comunale ha deciso di dedicare al clochard un immobile dove è in corso un progetto destinato ai senza fissa dimora, per poi proseguire verso la chiesa di San Francesco dove il vescovo di Nola, Francesco Marino, celebrerà il rito funebre. (ANSA).