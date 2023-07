Ragazzo ucciso: il gip convalida, il fermato resta in carcere

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord Ilaria Giuliano ha convalidato il fermo per il 20enne di origine marocchina, accusato dell'omicidio del 17enne Giuseppe Turco, avvenuto la sera di giovedì 29 giugno a Casal di Principe (Caserta) all'esterno di un bar di Piazza Villa. Il gip ha poi emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Oggi il 20enne, durante l'udienza di convalida del fermo che la Procura aveva disposto venerdì 30 giugno, ha confessato di aver ucciso a coltellate il 17enne Turco, anche se il coltello per ora non è stato trovato.

Intanto a Casal di Principe e Villa Literno, dopo le sollecitazioni dei sindaci Renato Natale e Valerio Di Fraia, le forze dell'ordine stanno presidiando il territorio con numerosi posti di blocco. "Tanti cittadini - afferma Di Fraia - mi stanno chiamando per manifestare la propria soddisfazione per l'alto numero di forze dell'ordine presenti, e auspicano che tale dispiegamento sul territorio prosegua, perché si sentono sicuri". (ANSA).