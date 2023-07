Nuovo piano Circumvesuviana, tra proteste e maggiore puntualità

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - Schermi nelle stazioni che proiettano news sulle novità legate al nuovo piano, utenti spaesati, informazione rese dai controllori e attese tutto sommato limitate a Torre Annunziata, forte malcontento tra i viaggiatori in attesa tra le città non più servite lungo la linea Napoli-Sorrento (Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano). È partito oggi, in forma sperimentale, il nuovo servizio che caratterizzerà i prossimi due mesi alla Circumvesuviana: il piano, studiato dall'Ente Autonomo Volturno, ha come principale novità il fatto che lungo la tratta Napoli-Sorrento, i convogli non effettueranno soste intermedie tra Napoli piazza Garibaldi e Torre Annunziata, con quest'ultima fermata che diventa un hub di interscambio per gli utenti che dalle città del Miglio d'oro intendono recarsi in penisola sorrentina, ma anche a Castellammare di Stabia e Pompei scavi-Villa dei misteri, ma anche che da queste località devono fare ritorno a casa.

''La partenza del nuovo piano - afferma un utente scontento delle novità introdotte da Eav - è stata caratterizza da scarse informazioni sugli orari e dalla solita approssimazione circa le informazioni. Personalmente ho preso un treno a Torre del Greco alle 8:38, arrivato con tre minuti di ritardo, e a Torre Annunziata ho dovuto attendere un'altra decina di minuti il convoglio che mi portasse a Castellammare, dove lavoro''. Di contro c'è chi sottolinea come ''almeno finora, i treni sulla tratta Napoli-Torre Annunziata hanno fatto riscontrare una certa puntualità, che rende il disagio di dover cambiare convoglio a Torre Annunziata un 'male' tutto sommato sopportabile''.

C'è chi poi lamenta lunghi intervalli tra una corsa e l'altra.

''Sono arrivato alla stazione Circum di Torre del Greco - afferma un viaggiatore diretto a Napoli - alle 8:50, scoprendo che la prima corsa per il capoluogo era prevista addirittura alle 9:35. Per il ritorno, programmato poco dopo le 19, ho visto che sono previste due corse per Torre del Greco alle 19:02 e 19:08, prima di una mezz'ora obbligata di attesa per il treno delle 19:38. E dire che il nuovo piano era stato presentato da Eav come quello che garantiva corse ogni 16 minuti''.

