Lollobrigida nel Casertano, patrimonio agricolo da sviluppare

(ANSA) - FRIGNANO (CASERTA), 03 LUG - "Abbiamo la necessità di sviluppare e mantenere il grande patrimonio agricolo che abbiamo, ma anche di sfruttare al meglio le nostre potenzialità nell'ambito della filiera, come quella del grano tenero, le nostre produzioni, il modo in cui riusciamo ad esportarla".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a Frignano (Caserta), dove ha preso parte all'evento il 'Capodanno del Mugnaio' - organizzato dal Mulino Caputo di Napoli, guidato dagli imprenditori Carmine e Antimo Caputo, padre e figlio - nell'azienda di produzione di grano tenero dell'imprenditore Francesco D'Amore. Presente anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Durante l'evento, giunto all'ottava edizione, è stato siglato il contratto di filiera che impegna lo storico Mulino partenopeo (prima sede nel 1924 nel Casertano) ad acquistare grano tenero per la produzione di farina dal consorzio di produttori riuniti in 'Grano Nostrum', che raccoglie l'azienda di D'Amore e altre aziende del Casertano.

"Dobbiamo saper valorizzare momenti come questi che fanno capire fino in fondo - ha sottolineato Lollobrigida - l'importanza di quello che ha questo settore, che è primario in termini di produzioni, di beni che consumiamo ma è anche primario per quello che rappresenta: la nostra storia e cultura e dobbiamo investirci". (ANSA).