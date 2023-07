'La casa dei fantasmi' in anteprima italiana a #Giffoni53

(ANSA) - SALERNO, 03 LUG - 'La Casa dei Fantasmi' è il titolo della nuova avventura Disney che arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 agosto ma i juror di Giffoni, provenienti da oltre trenta nazioni, potranno vederlo in anteprima il 27 luglio nell'ambito della 53esima edizione del festival, in programma dal 20 al 29 a Giffoni Valle Piana (SA).

Non solo i giurati ma tutto il pubblico del festival avrà la possibilità, con una doppia proiezione, di vivere in esclusiva questa avventura da brividi.

Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, il film Walt Disney Pictures 'La Casa dei Fantasmi' racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali.

Diretto da Justin Simien (Bad Hair, Dear White People) da una sceneggiatura di Katie Dippold (Corpi da reato, Ghostbusters), il film è interpretato da un cast comico d'eccezione che include LaKeith Stanfield (Cena con delitto - Knives Out), Tiffany Haddish (Bad Trip), Owen Wilson (Loki), Danny DeVito (Jumanji: The Next Level), Rosario Dawson (Zombieland - Doppio colpo), Chase W. Dillon (La ferrovia sotterranea), Dan Levy (Schitt's Creek), con i vincitori dell'Academy Award© Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) e Jared Leto (House of Gucci).

Il regista Justin Simien ha affermato: "Il nostro team ha lavorato instancabilmente per realizzare un'avventura cinematografica spaventosa, divertente e ultraterrena sia per i nuovi fan che per quelli più accaniti! Non vedo l'ora che il pubblico possa vivere questa versione per il grande schermo dell'iconica attrazione Disney".

Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin). Nick Reynolds (Easter Sunday) e Tom Peitzman (Il re leone) sono i produttori esecutivi (ANSA).