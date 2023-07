Incidente sulla Salerno-Avellino, motociclista in coma

(ANSA) - AVELLINO, 03 LUG - Un 36enne di Avellino è ricoverato in coma presso l'ospedale "Moscati" in seguito ad un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio sul raccordo autostradale Salerno-Avellino.

L'uomo viaggiava bordo di una moto in direzione del capoluogo Irpino. Ha subito numerose fratture e un grave trauma cranico.

Dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è stato trasferito nel reparto di rianimazione.

Sulle cause dell'incidente indaga la Polstrada. Non sarebbero stati coinvolti altri automobilisti.