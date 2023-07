Eav promuove nuovo piano Circum, 'disagi per 5-6% utenti'

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - ''Il risultato del nuovo modello di esercizio sulle linee vesuviane, dai primi dati, appare positivo: migliorano puntualità e tempi di percorrenza''. A sostenerlo è l'Ente Autonomo Volturno che, in controtendenza con quanto sostenuto dalla maggioranza degli utenti che oggi hanno utilizzato la Circumvesuviana per i loro spostamenti, in particolare lungo la tratta da Napoli a Torre Annunziata, in una nota spiega che ''la puntualità è migliorata sensibilmente, in particolare sulla linea Napoli-Sorrento (passando da un ritardo medio di quindici minuti delle scorse settimane ad un ritardo medio di due minuti), e le 50 nuove navette istituite tra Napoli e Torre Annunziata sono state tutte puntuali''.

Eav sottolinea inoltre che, pur riscontrando un notevole afflusso di turisti, al momento non si sono registrate criticità di sovraffollamento su nessun treno. ''Anche il trasbordo a Torre Annunziata per gli utenti che provengono o che sono diretti nei comuni vesuviani (che secondo Eav rappresentano il 5-6% dell'utenza complessiva) è contenuto in 5-6 minuti, un tempo assolutamente accettabile''.

''Come abbiamo più volte ripetuto - si difende l'Ente Autonomo Volturno - i problemi strutturali continueranno ad esserci, in attesa dei prossimi investimenti (raddoppio, segnalamento ferroviario, treni nuovi in arrivo), ma con il nuovo modello saranno più gestibili, riducendo i ritardi indotti. Naturalmente ci vorranno diversi giorni per abituare gli utenti a cambiare le abitudini ed anche per gestire una serie di problematiche che si evidenziano nella prassi. Crediamo sia chiaro a tutti che Eav è chiamata a gestire una situazione emergenziale, perché a fronte di una domanda in forte crescita, abbiamo treni di oltre 50 anni e con obblighi di riduzione di velocità da 90 a 70 km/h''.

