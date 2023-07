Carceri: sindacati, ratti in istituto minorile sannita di Airola

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - "Condizioni igienico-sanitarie compromesse" nell'istituto penale minorile (IPM) di Airola, in provincia di Benevento, dove viene segnalata "la presenza di numerosi ratti di medie e grosse dimensioni, che circolano all'interno del reparto 'Articolo 21'". A denunciarlo, in una nota congiunta, sono i sindacati di Polizia Penitenziaria Sinappe, Uilpa, Uspp e Cgil-Funzione Pubblica che hanno inviato una lettera, tra gli altri, al capo dipartimento della Giustizia Minorile Antonio Sangermano e al direttore generale Giuseppe Cacciapuoti.

Ai vertici viene chiesto "di prendere seriamente in considerazione la chiusura anticipata dell'IPM in attesa della ristrutturazione approvata dal PNRR".

Secondo quanto viene sottolineato nel comunicato "la presenza dei ratti è dovuta soprattutto alle condizioni fatiscenti della struttura" dove sono compromesse le condizioni di vivibilità.

Ciononostante, aggiungono i sindacati, gli "organi superiori continuano a fare orecchie da mercanti mettendo a serio rischio in primis la salute mentale e fisica" degli operatori e dei ristretti che, viene spiegato, "ci vivono h24".

Sinappe, Uilpa, Uspp e Cgil-Funzione Pubblica chiedono "interventi incisivi e urgenti per prevenire una vera invasione" e, infine, "la chiusura anticipata dell'istituto penale minorile". (ANSA).