Beni confiscati: Palomba, c'è disponibilità enti locali

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - 297 beni nell'area metropolitana di Napoli, circa 80 nella città di Napoli, circa 120 nel comune di Marano e altri ancora a Mugnano, Giugliano e in altri comuni dell'hinterland. Sono i numeri riferiti dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, di beni confiscati alla criminalità che oggi sono stati portati all'attenzione delle amministrazioni locali campane nel corso della conferenza di servizi promossa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità che si è svolta nella sede della Prefettura di Napoli. "Da parte dei Comuni - ha affermato il prefetto - c'è stata una quasi totale disponibilità all'acquisizione e alla destinazione per fini sociali e in alcuni casi anche a fini di lucro la cui destinazione economica tuttavia va sempre a fini sociali". Il prefetto ha riportato che sono stati "pochissimi" i casi in cui da parte degli enti locali non c'è stata disponibilità all'acquisizione anche in virtù ad esempio di beni con abusi insanabili per cui l'amministrazione ha difficoltà e non ha interesse all'acquisizione. (ANSA).