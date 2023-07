Beni confiscati: Ferro, white list per accelerare i tempi

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - "Ci sono molti progetti per la disabilità, progetti per fattorie e orti sociali. Credo che sia la volontà di dare un segnale forte alla criminalità che pensa di potersi sostituire, per avere maggiori consensi, al welfare dello Stato. Invece è lo Stato che fa il welfare ed è quello su cui dobbiamo puntare e lo abbiamo fatto anche con l'assegnazione diretta al sociale e speriamo di accelerare sempre di più i tempi creando una white list del sociale". Lo ha detto Wanda Ferro, sottosegretario del ministero dell'Interno, a margine della conferenza di servizi promossa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità che si è svolta nella sede della Prefettura di Napoli.

"Oggi siamo qui - ha aggiunto - a parlare con le amministrazioni della Campania e dell'Abruzzo, con tanti sindaci per l'acquisizione di tanti beni confiscati alla criminalità che è un segnale forte e per poter restituire ai cittadini quello che è stato tolto sulla base di logiche criminali che con la confisca e con l'assegnazione vedono il loro potere sempre più diminuito". Ferro ha ricordato che già in passato ha visitato strutture realizzate in beni confiscati in Campania che - ha affermato - "sono straordinarie per la loro storicità e bellezza e possono creare anche un indotto economico imprenditoriale sano importante". Rispetto al tema dei tempi tra la confisca e l'assegnazione, il sottosegretario ha evidenziato che "stiamo lavorando per intervenire sul testo perché rispetto al sequestro, alla prima e alla seconda confisca i tempi spesso sono molto lunghi e questo spesso comporta che gli immobili non possono essere in condizione di essere utilizzati e di conseguenza poi è necessario un impego maggiore di risorse per ripristinarli o in alcuni casi per procedere all'abbattimento".

