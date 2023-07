Danneggiata da incendio auto parcheggiata a Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Questa notte a Napoli, poco dopo le 3, i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli sono intervenuti in via Giustiniano, nel quartiere di Soccavo. Una Fiat 500L parcheggiata in strada è stata danneggiata da un incendio. Il veicolo è intestato ad una donna di 47 anni. Fiamme spente dai vigili del fuoco, indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

