Ancora nessuna traccia di Brenda, continuano le ricerche

(ANSA) - SALERNO, 02 LUG - Continuano senza sosta le ricerche di 23 anni, Brenda Cuomo, di cui non si hanno notizie da venerdì.

I genitori ne hanno denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Mercatello. Insieme a lei, non si trova neanche la sua auto, una Clio bianca. A casa è stato ritrovato il cellulare mentre non era presente il portafogli con i documenti.

Nessuna pista viene tralasciata o esclusa. La giovane, a detta degli amici più stretti sentiti dai militari, negli ultimi tempi, era inquieta e preoccupata.

Brenda, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano (Salerno) dal 2020, secondo quanto riferito dai genitori agli inquirenti, non aveva problemi di droga nè soffriva di depressione. La giovane, così come la mamma, lavora come commessa in un negozio della zona orientale di Salerno.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. La giovane - viene sottolineato a chi la individuasse - ha un tatuaggio lungo tutto il braccio sinistro.

Tra le ipotesi al centro del lavoro degli investigatori quella dell'allontanamento volontario. (ANSA).