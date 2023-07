Un 16enne rapinato del suo scooter a Portici

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - Un 16enne è stato rapinato del suo scooter a Portici, in provincia di Napoli. I Carabinieri della locale stazione intervenuti in via Martiri di via Fani hanno accertato che il giovane sarebbe stato avvicinato da due ragazzi presumibilmente suoi coetanei che, armati di un coltello a farfalla, si sono impossessati del suo scooter.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito alcune immagini dai sistemi di video sorveglianza presenti per ricostruire l'esatta dinamica. (ANSA).