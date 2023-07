Turismo: Napoli, Comuni musicali in rete festival ad ottobre

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - L'idea è quella di creare una rete nazionale dei comuni musicali italiani, lavorando su un protocollo di intesa. È questa la decisione presa al Pan Palazzo delle Arti Napoli, nell'ambito del Tavolo di Lavoro "I Comuni Musicali in Italia", un evento che ha coinvolto Napoli e otto Comuni ospiti Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Melpignano, Pesaro, Torino e Verona, aspettando in città ad ottobre per la prima volta il Festival del Turismo Musicale.

Il Tavolo è stato organizzato da Butik, impresa sociale specializzata in turismo musicale, in collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli guidato dall'assessore Teresa Armato, in coerenza con il progetto Napoli città della Musica con il delegato del sindaco all'industria musicale e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Armato che ha sottolineato come "promuovendo l'organizzazione di grandi eventi che possano essere di appeal nazionale e internazionale e facendo squadra con altri comuni italiano non potremmo che trarne tutti beneficio".

Per Tozzi "Lavoreremo con gli operatori musicali e turistici fin da subito per poi, ad ottobre, con il Festival del Turismo Musicale, restituire tutti i risultati del lavoro e omaggiare i giovani talenti musicali napoletani ma soprattutto il grande James Senese".

La giornata ha avuto come obiettivo primario quello di rafforzare le connessioni tra i Comuni partecipanti e si è conclusa con la manifestazione di volontà e l'impegno, da parte di tutti Comuni partecipanti, di creare una rete nazionale dei Comuni Musicali con un primo protocollo condiviso, su cui i Comuni in rete lavoreranno in sinergia, ultimando il documento entro ottobre, in occasione del Festival. (ANSA).