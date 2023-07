Ragazzo ucciso: raid 'dimostrativo' davanti al bar del delitto

(ANSA) - CASERTA, 01 LUG - Sono arrivati a Casal di Principe (Caserta) in scooter, provenienti da Villa Literno, e hanno imbrattato il muro esterno al bar dove il loro concittadino 17enne Giuseppe Turco è stato ucciso a coltellate da un ventenne per una ragazza contesa. È l'atto 'dimostrativo', secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, messo in atto da un gruppi di ragazzi di Villa Literno dopo la morte di Giuseppe Turco.

Il sindaco di Casal di Principe Renato Natale, va oltre: secondo lui il gruppetto di ragazzi di Villa Literno si sarebbe voluto "vendicare per la morte del giovane ucciso il giorno precedente; ma ritengo - osserva Natale - che sia solo un modo per giustificare azioni dettate dal proprio istinto bestiale, o peggio ancora, per affermare un dominio".

Sul muro vicino al bar dove è scoppiata la lite degenerata in tragedia, il gruppetto ha lasciato la scritta "GT 17 2005" (iniziali della vittima, l'età e l'anno di nascita) e il simbolo infinito. C'è stato anche un alterco con dei giovani del posto, che hanno cercato di fermare il gruppo e si sono poi allontanati dopo aver ricevuto offese e insulti. Del caso si stanno occupando i poliziotti del Commissariato di Casal di Principe, che stanno visionando telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili dell'atto e denunciarli. (ANSA).