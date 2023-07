Migliaia in corteo a Napoli per il Pride

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - C'erano il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e la cantante Anna Tatangelo, madrina della manifestazione, alla partenza del Pride oggi a Napoli con la partecipazione di migliaia di persone.

Il ritrovo in piazza Dante, poi il corteo si è messo in moto con tante bandiere e cartelli. Un'onda colorata e sonora che sta attraversando la città fino alla Rotonda Diaz con interventi sul palco dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni.

La giornata sarà conclusa con un concerto: sul palco, oltre alla Tatangelo, Paola Turci, Andrea Sannino, Luigi Strangis, Matteo Romano, Anastasio e tanti altri. A supporto dell'iniziativa che porta in piazza il popolo Lgbtq+ di Napoli e della Campania il patrocinio delle istituzioni: Comune di Napoli, che è anche coorganizzatore dell'evento, Regione Campania, Città metropolitana di Napoli e Consolato americano a Napoli.

Lo slogan scelto per l'edizione 2023 è stato 'Tutta n'ata storia', claim che cita testualmente la frase di una canzone di Pino Daniele. (ANSA).