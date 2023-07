Maxi rissa nel bar, sei denunce nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 01 LUG - Un alterco forse provocato da qualche bicchiere di troppo e da qualche frase offensiva ha provocato una maxi rissa all'interno di un bar di Montoro, in provincia di Avellino. Identificati dai carabinieri sei presunti protagonisti, cinque del posto e uno di Solofra con un'età compresa tra i 18 e i 55 anni, che hanno messo a soqquadro l'esercizio commerciale e rimediato ognuno lesioni guaribili in pochi giorni. Alla loro denuncia i militari sono arrivati incrociando testimonianze e immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Indagini sono in corso per identificare altre persone che avrebbero partecipato alla rissa. (ANSA)