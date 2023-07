Artis Suavitas, assegnati premi a Massari, Spalletti, Mare Fuori

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - Il cast di "Mare Fuori" (Ludovica Coscione, Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e Artem), Sergio Capaldo, imprenditore, Benedetta Caretta, cantante, Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista, Gialappa's Band, autori televisivi, Placido Domingo, tenore, Carolina Kostner, pattinatrice artistica, Iginio Massari, maestro pasticciere, Ciro Palumbo, pittore, Beatrice Rana, pianista, Gianulca Rotondi, imprenditore, Wang Shaoqiang, direttore del Guangdong Museum of Art di Guangzhou (Cina);, Luciano Spalletti, allenatore di calcio, Walter Veltroni, politico, giornalista, scrittore e regista, Claudia Marano, in qualità di vincitrice del bando dedicato al laureato più meritevole nel corso dell'anno. Sono questi i vincitori del Premio Artis Suavitas 2023. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei.

L'evento è stato organizzato da Artis Suavitas Aps, presieduta da Antonio Larizza, in collaborazione con il Parco Archeologico e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, di Scabec spa, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e di RAI-Campania. La conduzione della serata è stata affidata a Veronica Maya.

"Mediante l'arte e la cultura - ha affermato Larizza - possiamo imparare come si può stare al mondo in ogni istante per trovarvi bellezza. Anno dopo anno, con la nostra associazione profondiamo il massimo sforzo per fare un qualcosa che diventi poesia, che diventi arte: qualcosa che renda il mondo più bello e ciascuno di noi artista della propria "Sistina Esistenziale", qualcosa che ci ispiri e risvegli in noi la continua ricerca di una destinazione". I premiati hanno ritirato l'Albero della Cultura di Artis Suavitas 2023. (ANSA).