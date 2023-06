Si è insediato il nuovo presidente dell'ente Parco Vesuvio

(ANSA) - OTTAVIANO, 30 GIU - Da ieri l'avvocato Raffaele De Luca, sindaco di Trecase (Napoli), è ufficialmente il nuovo presidente dell'ente parco nazionale del Vesuvio. Nominato lo scorso 26 giugno dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con decreto che aveva decorso appunto dal 29 giugno. Primo cittadino da nove anni, De Luca ha già ricoperto il ruolo di commissario straordinario dello stesso ente parco dallo scorso gennaio.

''È per me un onore ed una grande emozione - afferma - anche in qualità di primo cittadino di uno dei comuni del parco, ricoprire questo incarico così prestigioso e strategico per il territorio. È un incarico di grande responsabilità, che mi accingo a svolgere con il massimo entusiasmo ed impegno, insieme alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i soggetti portatori di interessi, per conseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di promozione dell'agricoltura e di consolidamento del turismo sostenibile. Dedicherò grande attenzione al rapporto con tutti i sindaci della comunità del parco e con loro stabilirò un confronto continuo. Il parco nazionale del Vesuvio deve diventare punto di riferimento e volano di sviluppo per l'intero territorio metropolitano. La collaborazione e la professionalità di tutto il personale sarà fondamentale. Sono sicuro che, con il coinvolgimento ed il sostegno di tutti, raggiungeremo questi obiettivi. Ringrazio il ministro Pichetto Fratin per la scelta e per la fiducia accordatami, e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per aver manifestato l'intesa sulla nomina''.

