Scattano adeguamenti tariffari per la funivia del Faito

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Scatteranno da domani, sabato primo luglio, gli adeguamenti tariffari per usufruire della funivia del Faito, la cui partenza verso il monte è posta a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia (Napoli).

A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce il servizio, che fa sapere come ''ai sensi del decreto della direzione generale per la mobilità numero 101 del 23 giugno 2023, a decorrere dal primo luglio entreranno in vigore le nuove tariffe del servizio funiviario Castellammare di Stabia-Monte Faito''.

Nell'evidenziare che ''la funivia svolge una duplice funzione di servizio pubblico di collegamento stabile tra i centri abitati dei comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e Pimonte, nonché di servizio di promozione turistica per la fruizione dell'area paesaggistica del Monte Faito'', Eav ricorda come da domani ''l'agevolazione tariffaria 'residenti', già prevista per i residenti nei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, è estesa anche a quelli di Pimonte''.

Queste le nuove tariffe: corsa semplice 6,50 euro, andata/ritorno 9,50; andata/ritorno under 18 3,60; andata/ritorno residenti 5,90; trasporto bicicletta 1,20; abbonamento mensile 45,00 euro.

