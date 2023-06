Manfredi, progetti significativi per Ponticelli

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Sul quartiere napoletano di Ponticelli ci sono "progetti significativi". A dirlo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione del libro della giornalista Giuliana Covella 'Il mostro ha gli occhi azzurri', un volume sul delitto di Ponticelli di cui Manfredi ha scritto la prefazione, alla Casina Pompeiana in Villa Comunale, a Napoli.

"Oggi abbiamo firmato il contratto per la Brt (Bus Rapid Transit), il bus rapido green a corsia riservata che garantirà un collegamento da piazza Garibaldi a Ponticelli servendo un'area che fino ad oggi e' fortemente penalizzata nell'ambito dei trasporti", ha spiegato il sindaco. "Abbiamo interventi importanti di ristrutturazione urbana ed e' il caso dei bipiani, interventi su scuole, strade, impianti sportivi. Ponticelli è una parte della città molto importante ma purtroppo è stata trascurata in passato. Noi ci auguriamo che sia per quanto riguarda la vivibilità quotidiana ma anche con queste infrastrutture più importanti, si possa migliorare la vivibilità e i cittadini possano sentirsi finalmente al centro dell'attenzione dell'amministrazione". (ANSA).