Esplosione in una cabina elettrica a Bacoli, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a Bacoli in località Baia all'ingresso dell'area portuale perché poco prima - per cause ancora in corso di accertamento - era avvenuta un'esplosione all'interno di una cabina elettrica. Le fiamme sono state domate dai vigili dl fuoco. Pare non ci sia nessun ferito, la rete elettrica è stata ripristinata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri (ANSA).