Auto esplosa: domani i funerali di Filace, lunedì fiaccolata

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Si terranno domani a San Giorgio a Cremano, il suo comune, i funerali di Fulvio Filace, il giovane laureando morto con la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati nell'auto ibrida sperimentale esplosa sulla tangenziale di Napoli. A darne notizia, sulla sua pagina Fb, il sindaco Giorgio Zinno, che annuncia anche per lunedì 3 luglio una fiaccolata "per chiedere che venga fatta luce su questa assurda morte".

"Cari concittadini - scrive Zinno - i funerali di Fulvio Filace saranno celebrati domani 1 luglio, alle ore 11.00 presso la Chiesa Nuova del Carmine in via Togliatti. Lunedì 3 luglio, si terrà una fiaccolata per Fulvio per le strade della città, con partenza alle ore 20.00 da Villa Bruno. Il corteo, organizzato insieme ai suoi amici, intende radunare la comunità sangiorgese e non solo, per rendere omaggio alla memoria del nostro concittadino, vittima di un incidente su cui vi sono ancora molti nodi da sciogliere".

"La Procura - sottolinea Zinno - ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio e incendio; tutti ci auguriamo che venga fatta luce sulla morte di Fulvio; una morte assurda che ha spezzato i sogni di un ragazzo pieno di speranza nel futuro, un ingegnere promettente dall'animo buono e sincero - come lo descrivono i suoi amici - che ora chiedono 'giustizia per Fulvio'. San Giorgio a Cremano è una grande e unita comunità. Il dolore per la morte del nostro giovane concittadino, ha colpito tutti nel profondo. Chiediamo che i familiari abbiano le risposte che cercano su quanto accaduto al loro amato figlio e fratello, lo scorso 23 giugno.

San Giorgio a Cremano - conclude il sindaco - chiede giustiza per Fulvio". (ANSA).