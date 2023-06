A Napoli, Reggio Calabria e Messina formazione per i Neet

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Avevano abbandonato la scuola e ora invece hanno un percorso professionale ma soprattutto hanno imparato ad avere fiducia in sé stessi e ad affrontare le difficoltà e il mondo del lavoro. Sono i ragazzi che hanno partecipato al progetto Se.Po.Pas (Sentieri, Ponti, Passerelle), che ha coinvolto i così detti 'Neet': ragazzi fra i 16 e i 18 anni che non studiano e non lavorano di Napoli, Reggio Calabria e Messina. Il programma è iniziato due anni fa quando era ancora in corso la pandemia ed è stato selezionato dall'impresa sociale 'Con i bambini', diretta da Marco Rossi Doria, nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A iniziare il percorso sono stati complessivamente in 75 e a concluderlo è stato circa il 50 per cento dei partecipanti.

A Napoli il progetto ha visto in prima linea l'associazione Quartieri spagnoli con la collaborazione dell'amministrazione comunale. I corsi e i tirocini si sono svolti in diversi luoghi di lavoro e anche nella struttura all'interno del Parco Quartieri Spagnoli. "In città realizziamo progetti fin dagli anni '90 - ha spiegato Giovanni Laino, vicepresidente dell'associazione Quartieri Spagnoli e coordinatore nazionale di Se.Po.Pas - con giovani che hanno carenze familiari e su cui la scuola non funziona. Noi lavoriamo per risarcirli, dandogli motivazione e fiducia. In questo percorso i ragazzi sono cresciuti, hanno recuperato quello che la scuola non gli ha saputo dare e hanno imparato ad avere fiducia in loro stessi e a superare le sfide e la logica del 'mi scoccio', hanno imparato a impegnarsi e a maturare competenze". Nel corso dei due anni i ragazzi hanno svolto tirocini in imprese del campo del cibo e della ristorazione ma anche dell'estetica e ora al termine alcuni di loro sono pronti a camminare sulle proprie gambe.

