18enne ucciso: forse lite per una ragazza contesa

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - C'è forse una questione legata ad una ragazza alla base dell'omicidio del 18enne Giuseppe Turco, ammazzato a coltellate in piazza Villa a Casal di Principe (Caserta) da un ragazzo che ha più o meno la sua stessa età, e la cui posizione sarebbe al vaglio dei carabinieri e della Procura di Napoli Nord.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, ci sarebbe stato prima un duro scambio di battute, quindi il coltello estratto per colpire più volte e in modo efferato la vittima.

Un delitto maturato nei luoghi della movida giovanile che ha provocato forte choc nelle due comunità vicine di Casal di Principe e di Villa Literno. (ANSA).