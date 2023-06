Torna Beninsieme, evento solidarietà per il Benin, Togo e Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Il 5 luglio torna Beninsieme, appuntamento benefico che quest'anno arriva alla sua tredicesima edizione. L'evento è organizzato a Napoli da DareFuturo onlus, presieduta da Roberto, al Club Partenopeo di Via Coroglio. Per il terzo anno consecutivo l'appuntamento è in sinergia con Missione Effatà, guidata da Filippo Smaldone e ha il patrocinio del Consolato del Benin. Con una offerta minima di 40 euro sarà possibile contribuire a sostenere progetti solidali in Benin, Togo e a Napoli. Quest'anno, è stato spiegato oggi in un incontro, il ricavato dell'evento (che comincerà alle 19.30) andrà a favore della ricostruzione del villaggio palustre di Lopkuò devastato da un incendio avvenuto a marzo. Inoltre si contribuirà a sostenere l'inizio dell'attività del Centre Maternel di Sanguerà, in periferia di Lomè (Togo) in memoria di Marina e Maria Pisani, realizzato con un lascito testamentario pervenuto a DareFuturo. Il Premio Dare Futuro Onlus 2023 sarà conferito alla memoria di Magiù Pennisi nata Radice, madre del presidente di DareFuturo onlus Roberto Pennisi, scomparsa nel dicembre 2022. Inoltre, il Consiglio direttivo di DareFuturo ha deciso che dal prossimo anno il premio porterà associato il nome di Magiù Pennisi.

La serata sarà animata dal live della Fierro Band, con Fabrizio e Aurelio Fierro Junior. Con loro sul palco Alessandra Mancaruso. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello. L'evento sarà condotto da Serena Albano e Simonetta de Chiara Ruffo, il report fotografico a cura di Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca, Alessandro Gatto. Il menu della serata sarà offerto dai partners dell'evento. Ha detto Roberto Pennisi: "È la prima edizione che nostra madre Magiù Radice Pennisi vedrà dal cielo. E per lenire il dolore della sua assenza gli amici del Consiglio Direttivo hanno pensato, a nostra insaputa, di assegnarle il premio DareFuturo alla sua memoria ed hanno voluto che dal prossimo anno il premio porti associato il suo nome. E celebreremo anche una sua cara amica, Mariateresa Pisani, la quale, devolvendo nel testamento una ingente somma a DareFuturo, ha permesso la creazione in Togo di un centro materno infantile dedicato a sua figlia". (ANSA).